Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kampung Nelayan Merah Putih Diyakini Dongkrak Ekonomi hingga Rp29,2 Miliar per Tahun

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |22:05 WIB
Kampung Nelayan Merah Putih Diyakini Dongkrak Ekonomi hingga Rp29,2 Miliar per Tahun
Menteri KKP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga Rp29,2 miliar per tahun. 

Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai meninjau sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya, Trenggono mendatangi KNMP Kabupaten Sikka, KNMP Desa Sulamu, KNMP Kamanlaputi di Sumba Timur, KNMP Warloka di NTT, serta Pulau Bungin dan Desa Ekas Buana di NTB. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat nelayan.

“Kalau rusak, diperbaiki. Ingatkan kepada koperasi, karena ini adalah milik saudara-saudara semua. Pemerintah membangun ini untuk kepentingan saudara-saudara,” tegas Menteri Trenggono di depan para nelayan Desa Ekas Buana dikutip, Sabtu (28/2/2026).

Ia menekankan, tujuan utama pembangunan KNMP adalah memerangi kemiskinan di desa-desa pesisir. Di Lombok Timur, khususnya Desa Ekas Buana, tingkat kemiskinan tercatat masih berada di angka 13 persen. 

“Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen. Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin. Semuanya menjadi sejahtera,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, peningkatan produktivitas nelayan menjadi kunci. Dengan tersedianya sarana produksi dan infrastruktur pendukung, hasil tangkapan diharapkan meningkat signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.

“Tujuannya sebenarnya agar masyarakat di Lombok Timur ini, di Ekas Buana, yang mayoritas nelayan, bisa meningkat produktivitasnya. Setelah meningkat, otomatis kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Itulah kenapa saya datang ke sini,” katanya.

Program KNMP dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koperasi, kewirausahaan, hingga sertifikasi dan standarisasi usaha.

Melalui intervensi tersebut, setiap lokasi KNMP ditargetkan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 800 ton per tahun, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, baik nelayan maupun non-nelayan, serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga Rp29,2 miliar per tahun sesuai desain program.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203874//ekonomi_birut-Juxq_large.jpeg
Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202513//ikan-48uD_large.jpg
KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan karena Program MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202449//ikan-OJ0x_large.jpg
Cuaca Ekstrem Bikin Produksi Ikan Merosot di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201168//menteri_kkp-bGZh_large.jpg
Segini Kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya Soal Proyek Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201293//prabowo-isgK_large.jpg
Entaskan Kemiskinan, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Kampung Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201288//dony_oskaria-6h5s_large.jpg
Lapor Prabowo, Dony Oskaria: Kampung Nelayan Dikelola BUMN Agrinas Jaladri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement