Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |16:42 WIB
Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir
Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi biru. (foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi biru dengan dengan menekankan perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai aktor utama.
Konsolidasi lintas sektor pun menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. 

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung menegaskan, visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Konservasi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. 

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi” ungkapnya, Kamis (26/2/2026). 

KKP pun melakukan kolaborasi dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas. Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan, praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia. 

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202513//ikan-48uD_large.jpg
KKP Bantah Kenaikan Harga Ikan karena Program MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202449//ikan-OJ0x_large.jpg
Cuaca Ekstrem Bikin Produksi Ikan Merosot di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202272//kkp-3qzF_large.png
KKP Stop Sementara Kegiatan Reklamasi Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201168//menteri_kkp-bGZh_large.jpg
Segini Kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya Soal Proyek Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/455/3201090//airlangga-RTrF_large.jpg
Usai Bertemu 5 Konglomerat, Prabowo Pimpin Ratas Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200612//ruang-dseD_large.jpg
KKP Pastikan Bisnis Rantai Dingin di Kampung Nelayan Dikelola Profesional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement