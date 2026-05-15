Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Genjot Ekspor Produk Hutan ke AS, Kayu Dijamin Legal dan Bukan Tebang Liar

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |15:39 WIB
RI Genjot Ekspor Produk Hutan ke AS, Kayu Dijamin Legal dan Bukan Tebang Liar
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. (Foto: Okezone.com/Kemenhut)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kehutanan meningkatkan perdagangan produk hutan ke pasar Amerika Serikat (AS). Akselerasi produk hutan ini dipastikan mengedepankan aspek legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan, keterlacakan, dan kepatuhan rantai pasok.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dirinya berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli dalam pidato webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability, Jumat (15/5/2026).

Sedikitnya, lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187857//menhut_raja_juli_raker_dengan_komisi_iv_dpr-T3Fa_large.jpg
Bencana Sumatera, Menhut Ungkap Terjadi Perubahan Hulu DAS Jadi Nonhutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136494//delegasi_kehutanan_indonesia_berkunjung_ke_as_dalam_rangka_ivlp-Kfg9_large.jpg
Delegasi Kehutanan Indonesia Kunjungi AS untuk Tingkatkan Pengelolaan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122215//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-xekh_large.jpg
Menhut Sebut Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Bakal Segera Diresmikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement