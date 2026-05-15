Segini Kisaran Modal yang Disiapkan Buat Buka Bisnis Hewan Ternak Sapi dan Kambing Jelang Idul Adha

Menjelang Idul Adha, bisnis hewan ternak sapi dan kambing kembali menjadi peluang usaha yang banyak dilirik karena tingginya permintaan di pasar. Meski menjanjikan keuntungan, usaha ini tetap membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, terutama untuk pembelian ternak, kandang, dan biaya operasional.

Modal Usaha Ternak Sapi

Mengutip dari berbagai sumber, Jumat (15/5/2026), secara umum, harga sapi bakalan jenis lokal usia 6–8 bulan berada di kisaran Rp14 juta–Rp16 juta per ekor. Jika diasumsikan pembelian 5 ekor dengan harga rata-rata Rp15 juta, maka biaya pembelian mencapai sekitar Rp75 juta.

Selain itu, diperlukan biaya pendukung seperti sewa lahan peternakan sekitar Rp5,5 juta per tahun, pembangunan kandang semi permanen sekitar Rp10 juta, serta perlengkapan kandang seperti ember, tempat pakan dan minum, sekop, dan alat kebersihan sekitar Rp2 juta.

Dengan demikian, total estimasi modal awal usaha ternak sapi mencapai sekitar Rp92,5 juta, tergantung skala usaha dan lokasi peternakan.