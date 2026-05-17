HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo soal Rupiah Anjlok: Rakyat di Desa Tak Pakai Dolar, Selama Purbaya Bisa Senyum Tenang Saja 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |11:00 WIB
Prabowo soal Rupiah Anjlok: Rakyat di Desa Tak Pakai Dolar, Selama Purbaya Bisa Senyum Tenang Saja (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang anjlok ke level terendah sepanjang sejarah Rp17.600 per dolar AS. Menurut Prabowo, yang terpenting kondisi energi dan pangan aman. Bahkan, menurutnya rakyat di desa tidak menggunakan dolar AS, sehingga tidak perlu khawatir.

Prabowo juga menyinggung pihak yang menyebut Indonesia akan kolaps imbas Rupiah anjlok ke level Rp17.600 per dolar AS.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu apa, saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, Rupiah begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok," ujar Prabowo saat memberi sambutan dalam acara peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). 

Prabowo pun mengatakan, ketersediaan pangan dan energi di dalam negeri termasuk aman. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan banyak negara lain. "Pangan aman. Energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ucap Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pada para elit pejabat negara, agar setia mengabdi pada rakyat dan setia terhadap NKRI. "Tapi, para unsur pimpinan yang harus harus setia kepada NKRI, bukan rakyat, rakyat pasti setia. Enggak ada pilihan," kata Prabowo.

"Ini banyak unsur pimpinan. Teriak-teriak NKRI, tapi enggak jelas. Begitu punya kekuasaan. Tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.

 

