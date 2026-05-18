BEI Ingatkan Investor, Jangan Bosan-Bosan Cek Fundamental Perusahaan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |20:15 WIB
Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta para pelaku pasar modal untuk mencermati fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan membeli saham. (foto: Okezone.com/Feby Novalius)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta para pelaku pasar modal untuk mencermati fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan membeli saham. Pasalnya, saat ini pasar modal Indonesia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, baik dari faktor eksternal atau global maupun internal atau dalam negeri.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan fundamental perusahaan yang baik dinilai akan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.

"Memang ketidakpastian di pasar kita itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tentu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan supaya investor tetap memperhatikan fundamental," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (18/5/2026).

Jeffrey mengungkapkan beberapa faktor yang membawa pasar saham berada dalam zona ketidakpastian, misalnya pelemahan nilai tukar rupiah. Saat ini nilai rupiah berada di Rp17.678 per dolar AS, atau lebih tinggi Rp1.191 dibandingkan tahun sebelumnya di level Rp16.478 per dolar AS (posisi 18 Mei 2025).

Selain faktor nilai tukar, Jeffrey menyebut ketidakpastian pasar modal juga dipengaruhi fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah dan Rusia yang menyebabkan terganggunya rantai pasok global.

"Jadi seluruh ketidakpastian itu tentu akan berdampak sedikit banyak kepada pergerakan di pasar," kata Jeffrey.

"Pesan kami kepada seluruh investor agar tetap memperhatikan faktor fundamental, kemudian melakukan analisis secara cermat dan menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing dalam kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian ini," lanjutnya.

