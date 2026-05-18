Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikan Nila Jadi Andalan Baru Ekspor RI, Tembus AS dan Eropa 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |11:21 WIB
Ikan Nila Jadi Andalan Baru Ekspor RI, Tembus AS dan Eropa 
Menteri KKP Wahyu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menegaskan nila atau disebut juga tilapia kini menjadi komoditas andalan baru ekspor perikanan Indonesia, khususnya untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut produksi tilapia terus didorong untuk menjawab tingginya permintaan pasar global. Diantaranya dengan pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin (BINS) Karawang, serta melakukan revitalisasi tambak Pantura untuk komoditas tersebut. 

“Dua program itu untuk meningkatkan kapasitas produksi nila nasional sekaligus memastikan bahwa seluruh proses budidaya memenuhi standar internasional yang berlaku,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP, Erwin Dwiyana, mengungkapkan bahwa ikan tilapia saat ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen global. Ikan tilapia dikenal sebagai Chicken of The Sea karena memiliki rasa yang ringan (mild) dan mudah diolah, dengan kandungan protein tinggi mencapai 20 hingga 29 gram per 100 gram sajian. Selain itu, tilapia rendah lemak jenuh serta mengandung Omega-3, 6, 9, vitamin B12, dan mineral bermanfaat lainnya. 

"Saat ini tilapia menjadi komoditas ekspor kita yang zero penolakan. Kami melihat standar global sangat penting diperhatikan. Mulai dari persyaratan wajib seperti GMP-SSOP, HACCP, Health Certificate, dan Nomor Registrasi, dan diperkuat sertifikasi buyer-driven seperti GLOBALG.A.P., ISO 22000, SQF, BAP, ASC dan BRC, semuanya dilengkapi oleh seluruh eksportir kita sehingga pasar percaya dengan produk kita," ucap Erwin.

Menurut Erwin kelengkapan sertifikasi inilah yang menjadi kunci utama kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia, sehingga tilapia asal Indonesia diterima dengan baik tanpa adanya penolakan di negara tujuan ekspor. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216843/ikan-jRou_large.jpg
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209960/pelabuhan-4Gmk_large.png
Ini Negara Tujuan Ekspor RI di Februari 2026, Tembus USD22,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209959/pelabuhan-x5K9_large.jpg
BPS: Ekspor Indonesia USD22,1 Miliar di Februari 2026, Naik Tipis 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206771/ekspor_ri-I1EO_large.jpg
Jadi Mitra Dagang Strategis RI, Nilai Ekspor ke China Tembus Rp1.000 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204485/ekspor_ri-HgbA_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD22,16 Miliar hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203826/mendag-7ODc_large.jpg
Mendag Sebut Ekspor RI Tumbuh 6,15 Persen di Tengah Dinamika Perdagangan Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement