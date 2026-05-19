HOME FINANCE HOT ISSUE

Gojek Hapus GoRide Hemat, Tarif Ojol Disesuaikan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |16:39 WIB
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memutuskan menghapus Program Langganan GoRide Hemat. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memutuskan menghapus Program Langganan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Program ini diuji coba sejak November 2025 dan diperluas sejak Februari 2026.

Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo mengatakan setelah berjalan selama tiga bulan dan melalui kajian menyeluruh, perusahaan menemukan bahwa skema langganan ini memerlukan keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

"Gojek memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat," ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Penghapusan Program Langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide Reguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat.

Di saat yang sama, Gojek memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Penyesuaian ini akan bermanfaat bagi mitra pengemudi dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi," ujarnya.

