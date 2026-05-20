Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cadangan Devisa USD146,2 Miliar, BI Sebut Lampaui Standar Kecukupan IMF 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |07:15 WIB
Cadangan Devisa USD146,2 Miliar, BI Sebut Lampaui Standar Kecukupan IMF 
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebut posisi cadangan devisa (cadev) nasional berada dalam kondisi yang sangat kokoh dan lebih dari cukup untuk menjaga ketahanan serta stabilitas moneter dalam negeri. Penegasan ini dikeluarkan guna memberikan kepastian pada pasar di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa per akhir April 2026, jumlah cadangan devisa Indonesia bertengger di angka USD146,2 miliar. 

Otoritas moneter menilai jumlah tersebut sangat memadai dalam membentengi perekonomian domestik dari gejolak eksternal.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tercatat sebesar USD146,2 miliar. Level tersebut tetap kuat dan memadai dalam mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional," ujar Ramdan dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Ramdan memaparkan bahwa jika diukur menggunakan indikator kecukupan yang diakui secara global, posisi likuiditas valas milik Indonesia ini sudah berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan sekitar 114% dari ukuran kecukupan cadangan devisa berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh IMF dan mencerminkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia," jelasnya.

Dengan amunisi valas yang tebal ini, bank sentral berkomitmen akan terus melancarkan strategi intervensi yang terukur guna mengawal pergerakan nilai tukar Rupiah dan mempertahankan kepercayaan para investor di pasar keuangan. 

"Bank Indonesia senantiasa mengelola cadangan devisa secara terukur guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global," pungkas Ramdan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219330/bank_indonesia-bOkQ_large.jpg
BI: Cadangan Devisa USD146,2 Miliar Sangat Kuat, Lampaui Standar Kecukupan IMF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219167/bank_indonesia-gDHU_large.jpg
BI Optimistis Rupiah Kembali Stabil di Juli 2026, Targetkan Kurs Rp16.200 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218151/uang_palsu-6XHP_large.jpg
466.535 Lembar Uang Dimusnahkan, BI Sebut Peredaran Rupiah Palsu Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218042/bank_indonesia-eOwR_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.529 per Dolar AS, Ini Penjelasan BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217690/ekonomi-DfHU_large.jpg
Keyakinan Konsumen Indonesia Naik, BI Ungkap Datanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217043/kssk-By2z_large.jpg
BI Kucurkan Insentif Likuiditas Rp427,9 Triliun per April 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement