Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rapat Paripurna ke-19 DPR Dihadiri 451Anggota Dewan 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |10:38 WIB
Rapat Paripurna ke-19 DPR Dihadiri 451Anggota Dewan 
Rapat Paripurna DPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna ini dibuka setelah terpenuhinya syarat batas minimal kehadiran anggota dewan (kuorum).

Berdasarkan data absensi resmi yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI menjelang pembukaan sidang, mayoritas wakil rakyat dari seluruh perwakilan partai politik telah hadir dan mengisi daftar kehadiran di ruang rapat paripurna maupun secara sistem.

"Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," jelas Puan dari atas podium pimpinan sidang.

Dengan terpenuhinya legitimasi jumlah kehadiran tersebut, Puan kemudian secara simbolis mengetok palu sidang sebagai tanda dimulainya pembahasan agenda-agenda krusial kenegaraan.

"Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim perkenankan kami membuka rapat paripurna," ucap Puan.

Sidang Paripurna ke-19 ini menjadi momentum yang sangat menyedot perhatian publik dan pelaku pasar keuangan. Agenda utama hari ini dijadwalkan untuk mendengarkan langsung pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201721/anggota_dpr_ri-Yula_large.png
DPR Soroti Tidak Ada Standar Galon Guna Ulang, Ini Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219532//prabowo_dan_gibran_foto_bareng_pimpinan_dpr-0JCx_large.jpg
Momen Prabowo dan Gibran Foto Bareng Pimpinan DPR Jelang Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219531//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-wcir_large.jpg
Jelang Pidato Prabowo di DPR, Menteri hingga Kapolri Mulai Berdatangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219526//menkeu_purbaya-KiuE_large.jpg
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Pada Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219501//presiden_prabowo-akp7_large.jpg
Prabowo Bakal Pidato di DPR, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219475//prabowo-G7HZ_large.jpg
Sejarah Baru, Prabowo untuk Pertama Kali Sampaikan KEM-PPKF di DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement