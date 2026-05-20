Rapat Paripurna ke-19 DPR Dihadiri 451Anggota Dewan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat paripurna ini dibuka setelah terpenuhinya syarat batas minimal kehadiran anggota dewan (kuorum).

Berdasarkan data absensi resmi yang dihimpun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI menjelang pembukaan sidang, mayoritas wakil rakyat dari seluruh perwakilan partai politik telah hadir dan mengisi daftar kehadiran di ruang rapat paripurna maupun secara sistem.

"Menurut catatan dari Kesetjenan DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," jelas Puan dari atas podium pimpinan sidang.

Dengan terpenuhinya legitimasi jumlah kehadiran tersebut, Puan kemudian secara simbolis mengetok palu sidang sebagai tanda dimulainya pembahasan agenda-agenda krusial kenegaraan.

"Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim perkenankan kami membuka rapat paripurna," ucap Puan.

Sidang Paripurna ke-19 ini menjadi momentum yang sangat menyedot perhatian publik dan pelaku pasar keuangan. Agenda utama hari ini dijadwalkan untuk mendengarkan langsung pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.