Prabowo Ungkap 3 Komoditas Utama Ekspor Sumbang Devisa Rp1.100 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun.

Ketiga komoditas andalan penopang ekosistem ekspor nasional tersebut meliputi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, serta paduan besi (ferroalloy).

"Ketiga strategis ini menghasilkan devisa USD65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun," tegas Prabowo dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden menjabarkan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat bernilai di pasar global, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit, hingga komoditas masa depan seperti logam tanah jarang (rare earth elements).

Secara rinci, Prabowo mencontohkan performa ekspor minyak kelapa sawit di mana Indonesia mengukuhkan posisi sebagai produsen sekaligus pengekspor terbesar dunia dengan sumbangan devisa mencapai USD23 miliar atau setara Rp391 triliun sepanjang tahun 2025.

Selanjutnya, untuk komoditas batu bara, nilai devisa yang berhasil diraup berhasil menembus angka USD30 miliar atau setara Rp510 triliun pada periode 2025.

Sementara itu, komoditas hasil hilirisasi berupa ferroalloy ikut menyumbang devisa ekspor yang tidak kalah gemuk, yakni menyentuh USD16 diplomasi dagang atau setara Rp272 triliun di tahun yang sama.