Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap 3 Komoditas Utama Ekspor Sumbang Devisa Rp1.100 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:44 WIB
Prabowo Ungkap 3 Komoditas Utama Ekspor Sumbang Devisa Rp1.100 Triliun
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan kekayaan komoditas strategis milik Indonesia yang menyumbang devisa hasil ekspor dalam jumlah fantastis. Prabowo mengungkapkan bahwa hanya dari tiga komoditas unggulan saja, nilai devisa yang dihasilkan mampu menembus angka Rp1.100 triliun per tahun.

Ketiga komoditas andalan penopang ekosistem ekspor nasional tersebut meliputi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, serta paduan besi (ferroalloy).

"Ketiga strategis ini menghasilkan devisa USD65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun," tegas Prabowo dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Presiden menjabarkan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat bernilai di pasar global, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit, hingga komoditas masa depan seperti logam tanah jarang (rare earth elements).

Secara rinci, Prabowo mencontohkan performa ekspor minyak kelapa sawit di mana Indonesia mengukuhkan posisi sebagai produsen sekaligus pengekspor terbesar dunia dengan sumbangan devisa mencapai USD23 miliar atau setara Rp391 triliun sepanjang tahun 2025.

Selanjutnya, untuk komoditas batu bara, nilai devisa yang berhasil diraup berhasil menembus angka USD30 miliar atau setara Rp510 triliun pada periode 2025.

Sementara itu, komoditas hasil hilirisasi berupa ferroalloy ikut menyumbang devisa ekspor yang tidak kalah gemuk, yakni menyentuh USD16 diplomasi dagang atau setara Rp272 triliun di tahun yang sama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219559/presiden_prabowo-6Kkf_large.png
Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219555/presiden_prabowo-dqv6_large.png
Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219547/presiden_prabowo-rwYX_large.png
Alasan Prabowo Ingin Sampaikan Langsung Kebijakan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219501/presiden_prabowo-akp7_large.jpg
Prabowo Bakal Pidato di DPR, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219263/purbaya-Lfye_large.jpg
Prabowo soal Orang Desa Tak Pakai Dolar AS, Purbaya: Untuk Hibur Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219108/prabowo-UDFy_large.jpg
Momen Prabowo Tanya Purbaya: Dolar Gimana?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement