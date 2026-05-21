KEK Sanur Jadi Strategi Baru Tekan Devisa Keluar dari Sektor Kesehatan

JAKARTA — Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dinilai menjadi salah satu strategi menekan kebocoran devisa akibat tingginya masyarakat yang berobat ke luar negeri. Hal ini sekaligus memperkuat struktur ekonomi berbasis layanan kesehatan.

KEK Kesehatan Sanur dikembangkan sebagai kawasan terintegrasi layanan kesehatan, wellness, dan pariwisata yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan medical tourism dan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan pengembangan KEK Kesehatan Sanur merupakan bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional melalui sektor pariwisata berbasis kesehatan.

“KEK Kesehatan Sanur diarahkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor health tourism serta menahan devisa yang selama ini keluar karena masyarakat berobat ke luar negeri,” ujar Maya Watono, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, selain menahan arus devisa keluar, KEK ini juga ditargetkan menjadi sumber devisa masuk baru melalui peningkatan kunjungan pasien mancanegara yang membutuhkan layanan kesehatan di Indonesia.