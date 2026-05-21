OVO Finansial Perkuat Literasi Keuangan Mahasiswa UNS Lewat Moneyfetasi

SURAKARTA - OVO Finansial terus menggalakkan edukasi dan penguatan literasi keuangan terhadap generasi muda salah satunya kepada mahasiswa. Seperti melalui Moneyfetasi iNews Media Group Campus Connect di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Rabu (20/5/2026).

Acara bertajuk “Fintech for Future: Membangun Literasi dan Keamanan Pendanaan Digital Generasi Muda” itu juga menjadi bagian dari rangkaian roadshow kampus Fintech Academy yang telah dimulai di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) awal Mei lalu.

Langkah penguatan tersebut diambil mengingat penggunaan layanan keuangan digital saat ini sudah banyak digandrungi anak muda.

Berdasarkan data OJK per Maret 2026, 48,65 persen dana macet dalam layanan pinjaman daring didominasi pengguna dengan usia 19 hingga 34 tahun.

Maka dari itu, penggunaan layanan keuangan digital pada anak muda sangat perlu didampingi dan diperkuat dengan literasi keuangan agar tidak menjadi tren yang negatif.

Apalagi, potensi ancaman pinjaman online ilegal, fraud digital, social engineering, penyalahgunaan data pribadi, hingga rendahnya pemahaman dalam mengelola keuangan pribadi masih mengintai.

Penguatan literasi keuangan digital ini juga sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda agar tidak hanya cakap menggunakan layanan digital, tetapi juga mampu memahami risiko di baliknya.

Direktur Utama OVO Finansial Riady Nata, menjelaskan bahwa banyaknya penggunaan layanan keuangan digital oleh mahasiswa atau anak muda menunggu kemudahan akses layanan. Namun, hal itu perlu diimbangi dengan pemberian pemahaman terkait penggunaan yang bijak serta mencegah potensi berbagai resiko kejahatan keuangan digital.