Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Digital Entertainment (MSIN) Siap Listing di Bursa Hong Kong, Incar Pasar Global

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |17:37 WIB
MNC Digital Entertainment (MSIN) Siap Listing di Bursa Hong Kong, Incar Pasar Global
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan rencana MNC Digital Entertainment melantai atau listing di Bursa Saham Hong Kong. (Foto: Okezone.com/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), induk dari MNC Animation, siap melantai atau listing di Bursa Saham Hong Kong. Langkah ini menjadi terobosan dalam menyajikan tontonan anak di kancah global.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, langkah tersebut juga diambil sebagai strategi untuk menembus pasar global yang jauh lebih luas dibandingkan pasar domestik.

Hary menekankan bahwa produk animasi memiliki keunggulan karena sifatnya universal dan tidak terbatas oleh kewarganegaraan.

"MNC Animation dan MNC Game itu di bawah MSIN yang sebentar lagi akan listing di Hong Kong. Kenapa saya perkenalkan? Karena MNC Digital itu induk perusahaannya," ungkap Hary Tanoesoedibjo dalam acara HUT ke-15 MNC Animation di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026).

Hary menambahkan, dengan go global, potensi penonton yang dapat diraih meningkat berkali-kali lipat. Ia ingin MNC Animation tidak hanya berjaya di pasar domestik, tetapi juga berkontribusi di pasar internasional.

"Kalau kita bicara animasi, animasi itu nggak punya warga negara. Kita bisa buat universal character yang bisa diterima oleh seluruh dunia," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan dunia untuk memacu semangat timnya dalam melihat peluang di luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/598/3217346//peluncuran_vshort_meriah_di_jakarta-gKWo_large.JPG
MNC Resmi Luncurkan V+Short di Hong Kong, Kemeriahan Turut Terasa di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/598/3217295//clarissa_tanoesoedibjo-36VC_large.JPG
Luncurkan V+Short, Clarissa Tanoesoedibjo: Hiburan Masa Kini Hanya Digerakkan Jempol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/598/3217288//launch_party_vshort-YgSk_large.jpg
MNC Digital Entertainment Tembus Pasar Global, Resmi Luncurkan V+Short di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217233//msin-iFoS_large.jpg
V+Short Hadir Bawa Terobosan Baru dalam Mobile Storytelling pada Acara Peluncuran Eksklusif di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/629/3216260//buku-dHPY_large.jpg
Soft Launching Activity Book 'Kiko and Friends' Hadir di Rimba Kata 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/629/3216241//kiko-bhJ8_large.jpg
Dari Animasi ke Buku, Kiko Hadirkan Cara Baru Bermain dan Belajar Anak Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement