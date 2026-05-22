Perry Warjiyo Lantik Tiga Pimpinan Baru Satuan Kerja Demi Perkuat Stabilitas Ekonomi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:09 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo resmi melantik tiga pimpinan satuan kerja baru di lingkungan bank sentral. (Foto :Okezone.com/BI)
JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo resmi melantik tiga pimpinan satuan kerja baru di lingkungan bank sentral pada hari ini. Langkah penyegaran organisasi ini ditujukan untuk mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas serta memperkokoh peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawal stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perry menekankan pentingnya komitmen para pimpinan baru untuk menjaga ritme kerja yang solid serta adaptif terhadap dinamika tantangan ekonomi terkini.

“Para pemimpin satuan kerja juga diimbau untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia,” tegas Perry, Jumat (22/5/2026).

BI menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi organisasi secara berkesinambungan.

Upaya ini dirancang untuk merealisasikan visi dan misi besar bank sentral, yakni mencapai serta memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, mengawal keandalan sistem pembayaran, hingga menjaga ketahanan sistem keuangan demi menopang laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun rotasi dan promosi jabatan tiga pimpinan satuan kerja yang resmi dilantik hari ini dan akan mulai berlaku efektif per 1 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rudy Brando Hutabarat
Mendapat promosi menjadi Kepala Departemen Regional. Rudy sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.
2. Sofwan Kurnia
Dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten. Sofwan sebelumnya bertugas sebagai Advisor di Departemen Regional.
3. Ameriza M. Moesa
Ditunjuk menduduki posisi baru sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara. Ameriza sebelumnya memimpin Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten.

(Feby Novalius)

