PLN Pasok Listrik ke Proyek Data Center AI Rp88 Triliun di Batam

JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan kebutuhan listrik untuk operasional pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Nongsa, Kota Batam, dapat terpenuhi. Hal ini untuk menunjang proyek bernilai investasi sekitar USD 5 miliar atau setara Rp88 triliun yang akan dikembangkan di atas lahan seluas 30 hektare.

PT PLN Batam bersama PT Equator Gate System Batam melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) di Batam. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kebutuhan listrik untuk pengembangan pusat data PT Equator Gate System Batam yang berlokasi di Nongsa, Kota Batam.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, BP Batam Li Claudia Chandra, menyampaikan bahwa penandatanganan PJBTL antara PT PLN Batam dan PT Equator Gate System Batam menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital dan koridor infrastruktur digital global bersama Singapura dan Johor.

“BP Batam menyambut baik komitmen investasi mega proyek EGS AI Data Center di Nongsa. Ini bukan hanya tentang pembangunan pusat data, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan berdaya saing,” ujar Li Claudia Chandra, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur energi menjadi faktor penting dalam menarik investasi industri digital dan teknologi informasi ke Batam. Oleh karena itu, BP Batam berharap PT PLN Batam dapat terus memastikan pasokan listrik yang stabil, andal, dan berkelanjutan guna mendukung operasional industri strategis tersebut.

“Kesiapan energi merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya tarik investasi di Batam, khususnya untuk sektor berbasis teknologi dan digital. Kami ingin menunjukkan bahwa Batam siap menjadi pusat pengembangan pusat data dan ekonomi digital di kawasan,” katanya.