HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Group Distribusikan Lebih dari 5.000 Hewan Kurban di Indonesia 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |14:17 WIB
BRI Group Distribusikan Lebih dari 5.000 Hewan Kurban di Indonesia 
BRI Group Distribusikan Lebih dari 5.000 Hewan Kurban di Indonesia (Foto: BRI)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial pada momentum Idul Adha 1447 H/2026. 

BRI Group mendistribusikan lebih dari 5.000 hewan kurban berupa sapi dan kambing/domba yang disalurkan melalui Perusahaan Anak BRI Group, YBM BRILiaN dan Bapekis BRI di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dipusatkan di BRILiaN Stadium, Jakarta, pada Rabu (27/05) dengan dihadiri langsung oleh Group CEO BRI Hery Gunardi dan Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo beserta jajaran Komisaris dan Direksi BRI. 

Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus wujud nyata komitmen BRI dalam memperkuat nilai kepedulian sosial, gotong royong, serta semangat berbagi kepada masyarakat di momentum Idul Adha.

Group CEO BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa momentum Idul Adha menjadi pengingat penting mengenai nilai kepedulian, gotong royong, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Idul Adha bukan hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan menghadirkan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Melalui penyaluran hewan kurban, BRI, sebagai bagian dari Danantara, ingin terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat,” ujarnya.

 

