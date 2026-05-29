HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Ungkap Nilai Dagang Indonesia-Prancis Tembus Rp17,8 Triliun di Kuartal I-2026 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |20:13 WIB
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) secara resmi meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC) dalam rangkaian Forum CEO Indonesia-Prancis 2026 di Paris, Kamis (28/5/2026). 

Momentum Kadin ini bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis untuk mempererat sinergi ekonomi kedua negara.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembentukan FI-HLBC merupakan langkah strategis guna memperkokoh fondasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Prancis.

“Kami sepakat membentuk High-Level Business Council antara Prancis dan Indonesia,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (29/5/2026).

Anindya memaparkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, nilai perdagangan antarkedua negara telah menunjukkan pertumbuhan positif hingga menyentuh angka USD1 miliar atau setara Rp17,8 triliun.

Dia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi yang dibangun tidak sekadar mengejar angka perdagangan dan investasi, namun juga mencakup penguatan studi vokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga sektor pariwisata yang memiliki daya pikat besar bagi kedua bangsa.

 

