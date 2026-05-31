Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah BRILink Agen John, Dorong Perekonomian Masyarakat Perbatasan RI–Papua Nugini

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |10:36 WIB
Kisah BRILink Agen John, Dorong Perekonomian Masyarakat Perbatasan RI–Papua Nugini
BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Di kawasan perbatasan RI–Papua Nugini, tepatnya di Sota, salah satu distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akses keuangan memiliki makna besar dalam mendukung aktivitas masyarakat. 

Di wilayah yang menjadi salah satu garis terdepan NKRI ini, BRI melalui BRILink Agen hadir sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan, mendekatkan akses keuangan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Kehadiran BRILink Agen menjadi semakin relevan karena akses masyarakat Sota menuju pusat Kota Merauke tidak selalu mudah. 

Dengan jarak 100 kilometer dari pusat kota, dan akses yang membutuhkan biaya perjalanan cukup besar, masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Sebagai bagian dari masyarakat perbatasan yang juga menjadi nasabah pinjaman BRI, John Al Bugis merasakan besarnya kebutuhan masyarakat Sota terhadap akses layanan keuangan yang lebih mudah dan dekat. 

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2021 John memutuskan menjadi Agen BRILink guna membantu menghadirkan layanan perbankan yang lebih praktis bagi warga sekitar. 

"Saya membuka BRILink karena tinggal di wilayah perbatasan. Masyarakat di sini sangat membutuhkan layanan keuangan, karena jarak ke Kota Merauke sekitar 100 kilometer,” cerita John.

Ia menyampaikan, selama lima tahun menjalankan usaha sebagai BRILink Agen, ia pun secara langsung melihat  bagaimana layanan yang ia hadirkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. 

Baginya, melalui BRILink Agen yang ia miliki, kini warga dapat melakukan berbagai transaksi dasar seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/278/3217147/bri-JpXz_large.jpg
BRI (BBRI) Cairkan Dividen Rp31,47 Triliun Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215594/dirut_bri-CnsF_large.png
Begini Saran Dirut BRI Hadapi Gejolak Saham BBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215575/dirut_bri-4Qkv_large.png
Dirut BRI Ungkap Ekonomi RI Masih Kuat di Tengah Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215558/bri-c4py_large.png
BRI Cetak Laba Bersih Rp15,5 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 13,7 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/278/3214083/bri-UGmF_large.png
Lonjakan Investor Retail Dorong Kinerja Sekuritas, BRIDS Raih Laba Lebih dari 200 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205306/bri-lGxh_large.png
Transformasi BRIVolution Reignite Perkuat Pertumbuhan Baru, Laba Perusahaan Anak BRI Group Tembus Rp10,38 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement