Kisah BRILink Agen John, Dorong Perekonomian Masyarakat Perbatasan RI–Papua Nugini

JAKARTA – Di kawasan perbatasan RI–Papua Nugini, tepatnya di Sota, salah satu distrik di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akses keuangan memiliki makna besar dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Di wilayah yang menjadi salah satu garis terdepan NKRI ini, BRI melalui BRILink Agen hadir sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan, mendekatkan akses keuangan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.

Kehadiran BRILink Agen menjadi semakin relevan karena akses masyarakat Sota menuju pusat Kota Merauke tidak selalu mudah.

Dengan jarak 100 kilometer dari pusat kota, dan akses yang membutuhkan biaya perjalanan cukup besar, masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Sebagai bagian dari masyarakat perbatasan yang juga menjadi nasabah pinjaman BRI, John Al Bugis merasakan besarnya kebutuhan masyarakat Sota terhadap akses layanan keuangan yang lebih mudah dan dekat.

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2021 John memutuskan menjadi Agen BRILink guna membantu menghadirkan layanan perbankan yang lebih praktis bagi warga sekitar.

"Saya membuka BRILink karena tinggal di wilayah perbatasan. Masyarakat di sini sangat membutuhkan layanan keuangan, karena jarak ke Kota Merauke sekitar 100 kilometer,” cerita John.

Ia menyampaikan, selama lima tahun menjalankan usaha sebagai BRILink Agen, ia pun secara langsung melihat bagaimana layanan yang ia hadirkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Baginya, melalui BRILink Agen yang ia miliki, kini warga dapat melakukan berbagai transaksi dasar seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.