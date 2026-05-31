HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Dimulai, Terbuka untuk 24 Kejuruan 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |12:10 WIB
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Dimulai, Terbuka untuk 24 Kejuruan 
Menaker (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2. Pendaftaran dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026 dengan pilihan 24 kejuruan yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik.

"Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan Batch 2 juga bertujuan memperluas akses pelatihan secara merata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Untuk menjaga kualitas lulusan, setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing langsung oleh instruktur kompeten sesuai bidang masing-masing. Peserta yang lulus juga akan memperoleh Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 

