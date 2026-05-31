Menebar Kasih di Hari Raya Waisak 2026, BRI Salurkan Bantuan 1.000 Paket Sembako bagi Umat Buddha

JAKARTA - Memperingati Hari Raya Waisak yang jatuh pada Minggu 31 Mei 2026, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menjalankan Program “Berbagi Bahagia Bersama BRI” dengan menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako bagi Umat Buddha.

Secara simbolis, bantuan disalurkan bagi Umat Buddha di Wihara Satrya Dharma yang terletak di Teluk Gong Raya No.1, Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan di Wihara Dharma Bhakti di Komplek Taman Duta Mas Jl. Pangeran Tubagus Angke, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan, penyaluran bantuan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

"Dalam momentum Hari Raya Waisak ini, kami ingin mewujudkan kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan Hari Raya Waisak di Wihara Satrya Dharma dan Wihara Dharma Bhakti. Kami berharap bantuan yang disalurkan ini dapat memberikan manfaat, membantu meringankan kebutuhan masyarakat, serta dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima,” ungkapnya.

Dhanny menambahkan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang inklusif dan menjangkau beragam kelompok masyarakat.

“BRI akan terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap dapat terus hadir sebagai mitra yang tidak hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Pembina Wihara Satrya Dharma Tang Li Fen mengungkapkan apresiasi atas penyaluran bantuan sembako dari BRI peduli kepada Umat Buddha.