Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

ATR/BPN Ingatkan Masyarakat Sebelum Beli Apartemen, Cek Dokumen Hak atas Tanah Dasarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |18:15 WIB
ATR/BPN Ingatkan Masyarakat Sebelum Beli Apartemen, Cek Dokumen Hak atas Tanah Dasarnya
ATR/BPN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat ketika ingin membeli unit apartemen, jangan hanya memastikan keberadaan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), namun juga memahami status hak atas tanah yang menjadi alas hak bangunan tersebut.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur bahwa setiap rumah susun dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai atas tanah negara, serta Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 17.

Sejalan dengan aturan tersebut, pemahaman mengenai status tanah menjadi penting karena tidak seluruh hak atas tanah apartemen atau rumah susun bersifat permanen. Pada sejumlah bangunan yang berstatus HGB, Hak Pengelolaan, atau hak atas tanah yang memiliki jangka waktu lainnya, perlu diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, masyarakat juga perlu memastikan keberadaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). P3SRS memiliki peran dalam pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama rumah susun, termasuk mewakili kepentingan para pemilik dan penghuni dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan legalitas rumah susun.

Apabila apartemen atau rumah susun tidak memiliki P3SRS dan jangka waktu hak atas tanahnya habis, maka pemilik unit bisa mengalami berbagai kendala administrasi. Kendala yang bisa terjadi, seperti unit tak dapat dijual/beli, tak bisa diagunkan, hingga potensi timbulnya konflik di kemudian hari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966/nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167394/kementerian_atr_usul_tambah_anggaran-8Dtp_large.png
Kementerian ATR Usul Tambah Anggaran Rp3,6 Triliun di 2026, Buat Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/470/3213960//sertifikat_tanah-51b4_large.jpg
Ini Proses dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Orang Tua ke Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/470/3213016//menteri_nusron-rx3V_large.jpg
Nusron Siap Alokasikan 129 Ribu Hektare Lahan untuk Dibangun Kawasan Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/470/3211860//atr-kIGH_large.jpg
ASN ATR/BPN WFH Setiap Jumat, Bagaimana Layanan Pertanahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/470/3210637//tanah-WxyA_large.png
Waspada Penipuan Petugas Ukur Tanah, Ini Modusnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement