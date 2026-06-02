HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Impor RI USD25,2 Miliar di April 2026, Meroket 22,4 Persen 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |12:03 WIB
BPS Catat Impor RI USD25,2 Miliar di April 2026, Meroket 22,4 Persen
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor mencapai USD25,21 miliar pada April 2026 atau naik 22,49 persen dibandingkan April tahun lalu.

Nilai impor migas secara bulanan sebesar USD4,60 miliar atau naik 82,52 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai impor non migas USD20,62 miliar dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 14,11 persen.

Sementara, nilai impor sepanjang Januari hingga April 2026 sebesar USD86,51 miliar. Angka ini naik sebesar 12,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor migas senilai USD12,93 miliar atau naik 17,58 persen. Sementara itu impor non migas senilai USD73,58 miliar mengalami kenaikan 12,70 persen.

"Sepanjang Januari hingga April 2026, total nilai impor mencapai USD86,51 miliar atau naik 13,04 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu," ujar Pudji dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Pudji, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh barang penggunaan.

"Sebagai penyumbang peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku dan penolong mencapai USD61,82 miliar atau naik 11,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 8,47 persen," ungkap Pudji.

 

