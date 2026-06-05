Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BRI Dorong Kesadaran Budaya Kelola Sampah melalui Green Action BRI Peduli

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendorong budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui program Green Action BRI Peduli.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi sampah plastik melalui aksi nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Melalui Green Action BRI Peduli yang diselenggarakan di Kantor Pusat BRI Jakarta (5/6/2026), BRI mengajak Insan BRILiaN untuk berpartisipasi dalam kampanye pengurangan sampah plastik melalui pemanfaatan Reverse Vending Machine (RVM) atau mesin penampung botol daur ulang sebagai sarana edukasi sekaligus pengumpulan botol plastik bekas yang dapat didaur ulang.

Peserta membawa minimal lima botol plastik bekas yang bersih dan layak daur ulang untuk dimasukkan ke dalam mesin RVM BRI Peduli.

Setiap botol yang disetorkan akan dikonversi menjadi insentif senilai Rp2.000 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam aksi pengelolaan sampah.

Selain aktivasi RVM, kegiatan ini juga dilengkapi dengan booth edukasi lingkungan, area interaktif, serta photobooth bertema “Yok Kita GAS – Gerakan Kelola Sampah”.

Peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti permainan Wheel of Fortune dengan berbagai hadiah dan souvenir ramah lingkungan seperti produk berbahan daur ulang dan pot tanaman mini.