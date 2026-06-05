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Dirut BRI Nilai AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |10:51 WIB
Dirut BRI Nilai AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyoroti bagaimana perkembangan teknologi . (Foto: Okezone.com/BRI)
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JAKARTA - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mendorong industri perbankan memasuki fase transformasi baru. Layanan keuangan kini tidak lagi hanya bertumpu pada jaringan fisik, tetapi bergerak menuju model layanan yang semakin terhubung dengan ekosistem digital dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat perbankan perlu terus berevolusi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku nasabah dan dinamika industri yang berkembang cepat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah industri perbankan, mulai dari pola interaksi nasabah, model distribusi layanan, hingga kompetisi industri keuangan yang kini semakin berbasis ekosistem digital.

Menurut Hery, perbankan terus berubah dan mengalami evolusi. Ia lantas mengutip penjelasan penulis terkemuka Brett King yang banyak menulis soal perbankan. Pada era bank 1.0, layanan dasar bank adalah transaksi hanya menggunakan cek dan giro. Kemudian era bank 2.0, muncul penggunaan automatic teller machine (ATM) yang dapat melayani nasabah 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7).

"Kemudian bank 3.0 itu adalah terkait juga dengan internet banking. Jadi nasabah mungkin tidak perlu lagi datang ke cabang bank misalnya. Bagi nasabah korporasi, mereka bisa melakukan transaksi dari kantor dengan internet banking," kata Hery.

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