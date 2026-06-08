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MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UPJ dengan Edukasi Pasar Modal di Jaya Investment Week 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:03 WIB
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UPJ dengan Edukasi Pasar Modal di Jaya Investment Week 2026
MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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TANGERANG – MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan kegiatan literasi keuangan yang digelar Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Jaya Stock Club Universitas Pembangunan Jaya hari ini. Mengusung tema “From Learning to Investing”, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Jaya Investment Week 2026 yang bertujuan membekali mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dengan pemahaman mengenai pasar modal dan investasi.

Dalam kesempatan tersebut, peserta mengikuti Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 1 yang menghadirkan narasumber Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Banten Mia Lastriana serta Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang.

Dalam sambutannya, Pembina KSPM Universitas Pembangunan Jaya Zulkifli mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan SPM Jaya Investment Week 2026. Menurutnya, antusiasme yang ditunjukkan menjadi bukti bahwa kesadaran generasi muda terhadap literasi keuangan dan investasi semakin meningkat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya mengenal pasar modal sebagai sarana investasi, tetapi juga memahami pentingnya literasi keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Dalam sesi edukasi, Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang memaparkan berbagai fitur aplikasi online trading MotionTrade sebagai platform investasi digital yang mendukung kemudahan akses ke pasar modal.

“Aplikasi MotionTrade hadir dengan tampilan dual mode yang memungkinkan investor memilih tampilan dan pengalaman investasi sesuai kebutuhan. Bagi investor pemula, tersedia MotionTrade versi Lite yang dirancang dengan tampilan lebih sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam memulai investasi, memantau portofolio, serta melakukan transaksi saham dengan lebih nyaman,” kata Risky.

Masyarakat dapat mengakses layanan investasi pasar modal MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui tautan onelink.to/motiontrade.

(Feby Novalius)

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