Akuisisi MCA, MPIX Bidik Efisiensi Pembayaran dan Pasar Remitansi

JAKARTA – PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) berencana mengakuisisi 60% saham PT Mobile Coin Asia (MCA) sebagai langkah memperkuat ekosistem layanan keuangan digital dan meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan. Akuisisi tersebut juga ditujukan untuk memperluas penguasaan MPIX terhadap layanan pembayaran digital yang selama ini masih bergantung pada infrastruktur pihak ketiga.

Sebagai ekosistem superapp yang melayani jutaan UMKM, operasional MPIX selama ini sangat bergantung pada jasa pihak ketiga. Layanan vital seperti disbursement (pencairan dana), operasional QRIS, hingga payment gateway sepenuhnya dijalankan menggunakan infrastruktur perusahaan lain. Imbasnya, potensi pendapatan dari biaya transaksi (fee) dalam jumlah besar masih mengalir ke pihak eksternal.

Dengan mengakuisisi MCA, sebuah entitas Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah memiliki infrastruktur perbankan dan lisensi lengkap, MPIX akan mampu menginternalisasi seluruh alur pembayaran tersebut. Langkah ini berpotensi memangkas biaya operasional sekaligus memperkuat fundamental keuangan perseroan.

Namun, nilai strategis akuisisi ini juga terletak pada salah satu aset utama milik MCA, yakni lisensi remitansi.

Analisis pasar melihat adanya indikasi bahwa MPIX tengah mempersiapkan ekspansi ke bisnis transaksi remitansi masuk (inbound remittance) dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selama bertahun-tahun, layanan pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan global seperti Western Union dan penyedia jasa sejenis. Salah satu tantangan utama dalam layanan tersebut adalah aksesibilitas, karena penerima dana di daerah sering kali harus menempuh perjalanan ke pusat kecamatan atau kota untuk mencairkan kiriman uang.