Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp17.944 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |15:53 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp17.944 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 114 poin atau sekitar 0,63 persen ke level Rp17.944 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (10/6/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari Washington melancarkan serangan baru terhadap target Iran pada hari Selasa setelah jatuhnya helikopter militer AS di dekat Selat Hormuz, yang kembali memicu kekhawatiran akan gangguan yang lebih luas terhadap pasokan energi global.

“Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menargetkan pangkalan AS di Yordania dan beberapa negara Teluk sebagai tanggapan atas serangan AS,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Eskalasi terbaru ini mengancam untuk menggagalkan kemajuan sementara menuju de-eskalasi setelah Iran dan Israel sepakat awal pekan ini untuk menghentikan serangan setelah seruan dari Trump. Para pedagang sebelumnya menafsirkan jeda dalam permusuhan sebagai tanda bahwa konflik mungkin bergerak menuju resolusi diplomatik, yang memicu aksi jual minyak mentah.

Perhatian tetap terfokus pada Selat Hormuz, jalur penting untuk pasokan energi global yang dilalui sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia. Meskipun Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan lalu lintas kapal dan ekspor minyak melalui Teluk telah membaik dalam beberapa pekan terakhir, ia memperingatkan bahwa aliran energi masih di bawah normal dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya.

Harga minyak naik sekitar 1 persen pada hari Rabu, menambah kekhawatiran bahwa biaya bahan bakar yang lebih tinggi dapat memicu inflasi dan mempersulit prospek kebijakan Federal Reserve. Prospek inflasi yang terus-menerus telah mendorong investor untuk mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga AS. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223741/purbaya-xfSG_large.jpg
Purbaya Yakin Rupiah Menguat Lagi, Rp16.800 per Dolar AS di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/278/3223686/rupiah-EdzV_large.jpg
Rupiah Menguat Lagi! Tak Lagi Rp18.000, Kini di Level Rp17.908 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223545/gubernur_bi-j8a3_large.jpeg
Rupiah Anjlok di Luar Ekspektasi, Bos BI Ungkap 5 Langkah Lanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/278/3223442/rupiah-rxG8_large.jpg
Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Kini di Level Rp18.134
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223313/rupiah_hari_ini-egmk_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.187 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223241/rupiah_hari_ini-QjBS_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.100 Pagi Ini dan IHSG Terancam Anjlok ke Level Kritis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement