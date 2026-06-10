Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp17.944 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 114 poin atau sekitar 0,63 persen ke level Rp17.944 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (10/6/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari Washington melancarkan serangan baru terhadap target Iran pada hari Selasa setelah jatuhnya helikopter militer AS di dekat Selat Hormuz, yang kembali memicu kekhawatiran akan gangguan yang lebih luas terhadap pasokan energi global.

“Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menargetkan pangkalan AS di Yordania dan beberapa negara Teluk sebagai tanggapan atas serangan AS,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Eskalasi terbaru ini mengancam untuk menggagalkan kemajuan sementara menuju de-eskalasi setelah Iran dan Israel sepakat awal pekan ini untuk menghentikan serangan setelah seruan dari Trump. Para pedagang sebelumnya menafsirkan jeda dalam permusuhan sebagai tanda bahwa konflik mungkin bergerak menuju resolusi diplomatik, yang memicu aksi jual minyak mentah.

Perhatian tetap terfokus pada Selat Hormuz, jalur penting untuk pasokan energi global yang dilalui sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia. Meskipun Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan lalu lintas kapal dan ekspor minyak melalui Teluk telah membaik dalam beberapa pekan terakhir, ia memperingatkan bahwa aliran energi masih di bawah normal dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya.

Harga minyak naik sekitar 1 persen pada hari Rabu, menambah kekhawatiran bahwa biaya bahan bakar yang lebih tinggi dapat memicu inflasi dan mempersulit prospek kebijakan Federal Reserve. Prospek inflasi yang terus-menerus telah mendorong investor untuk mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga AS.