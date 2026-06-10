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Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui yang Dibangun PTPP 

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:24 WIB
Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui yang Dibangun PTPP 
Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. (Foto :Okezone.com/PTPP)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Rumah sakit tersebut dibangun oleh PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah pesisir serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan kepulauan (3T).

Prabowo menyampaikan rasa syukur atas hadirnya fasilitas kesehatan tersebut yang dinilai dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Saya menyambut baik dan dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir di sini, dan saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini, sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Presiden Prabowo.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Kepala RSUD Eva Hadaniah Al Syati, serta Direktur PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad.

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui merupakan bagian dari program pembangunan 66 rumah sakit di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan nasional.

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