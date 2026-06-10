Akulaku Finance Raup Pendanaan Rp500 Miliar dari Danamon

JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia meraih pendanaan senilai Rp500 miliar dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon). Hal ini untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dan mendukung pertumbuhan layanan pembiayaan digital di Indonesia.

Fasilitas pendanaan itu akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Akulaku Finance seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital.

"Jadi dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas perusahaan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan bagi berbagai segmen masyarakat," kata Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Perry Barman Slangor, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Danamon menyebut kerja sama tersebut sejalan dengan komitmen bank untuk menghadirkan solusi keuangan holistik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, termasuk bagi sektor penyedia layanan pembiayaan digital yang berperan signifikan dalam menjangkau kebutuhan finansial masyarakat yang terus berkembang.

"Danamon melihat kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat dukungan pembiayaan kepada sektor multifinance berbasis teknologi di Indonesia. Melalui penyediaan fasilitas modal kerja ini, kami berharap dapat memperkuat kapasitas pendanaan Akulaku Finance Indonesia dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," jelas Direktur Global Alliance Strategy Danamon Jin Yoshida.