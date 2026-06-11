Industri Aset Digital Perkuat Ekosistem Hospitality Bandara

JAKARTA - Industri aset digital mendorong peningkatan ekosistem hospitality bandara lewat kolaborasi IAS Hospitality dengan Indodax. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi para member.

"Saat ini Indodax memiliki hampir 10 juta member di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari generasi milenial dan gen Z yang memiliki mobilitas tinggi. Kami percaya nilai tambah bagi pengguna tidak hanya hadir melalui layanan di dunia online, tetapi juga melalui pengalaman yang memberikan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari," kata William dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Melalui kolaborasi dengan IAS Hospitality, kami berharap dapat menghadirkan manfaat yang lebih relevan bagi para member sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada Indodax," tambah William.

Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan melalui kerja sama yang inovatif, pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, serta manfaat gaya hidup yang relevan.

Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkuat kehadiran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, serta membuka peluang sinergi yang lebih luas di sektor perjalanan dan hospitality.