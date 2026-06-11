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Berapa Gaji Kepala Manajer di SPBU? Ini Kisarannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |22:15 WIB
Berapa Gaji Kepala Manajer di SPBU? Ini Kisarannya 
Pegawai SPBU (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berapa gaji Kepala Manajer di SPBU? Ini kisarannya. PT Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter.

Sementara, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter. 

Penyesuaian harga BBM ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta. 

Lalu berapa Gaji Kepala Manajer di SPBU? Berikut rangkuman Okezone, Kamis (11/6/2026). 

Gaji Kepala Manajer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia berkisar antara Rp 8.000.000 hingga Rp 15.000.000 per bulan, tergantung pada skala operasional SPBU, wilayah penempatan dan kebijakan pemilik (swasta) atau pengelola. 

 

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