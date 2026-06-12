Nusron Wahid Ajukan Anggaran Rp10,6 Triliun pada 2027, untuk Apa Saja?

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen," ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 tersebut, Nusron menjelaskan bahwa anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, mempercepat program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.

"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," kata Nusron.

Pada kesempatan tersebut, Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3.184.895.696.643 atau 36,23 persen dari total pagu Rp8.791.048.122.000.

"Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Angka ini meningkat secara year on year dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 35,40 persen, atau naik sekitar 0,83 poin persentase," ungkap Nusron.

(Feby Novalius)

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