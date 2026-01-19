Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nusron Wahid Ungkap 1,2 Juta Hektare Hutan di Sumatera Dibabat untuk Aktivitas Tambang dan Perkebunan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:03 WIB
Nusron Wahid Ungkap 1,2 Juta Hektare Hutan di Sumatera Dibabat untuk Aktivitas Tambang dan Perkebunan
Nusron Wahid Ungkap 1,2 Juta Hektare Hutan di Sumatera Dibabat untuk Aktivitas Tambang dan Perkebunan (Foto: ATR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, ada 1,2 juta hektare (ha) kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berubah fungsi. Kawasan hutan ini menjadi lahan pertambangan dan perkebunan.

Nusron mengatakan, alih fungsi kawasan hutan tersebut saat ini tengan diselidiki apakah menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Dia menyebut banyak fungsi hutan yang justru beralih sebagai kawasan perkebunan dan tambang.

"Karena selain digunakan sebagai lahan perkebunan, memang faktanya banyak di 3 provinsi ini digunakan untuk kepentingan lain hutannya. Salah satu adanya terlalu banyak izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk kepentingan tambang dan kepentingan non kehutanan yang lain," ujarnya dalam Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Nusron merinci, di Provinsi Aceh terdapat 358 ribu hektare hutan yang digunakan tidak sebagai fungsi hutan. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 884 ribu hektare hutan yang beralih fungsi. Selain itu ada 357 hektare kawasan hutan di Sumatera Barat yang beralih fungsi dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan apakah menjadi pemicu atau menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sana," sambungnya.

Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nusron Wahid, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

"Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191542/industri_hutan-LlBS_large.jpg
Tantangan Industri Kehutanan Makin Kompleks pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190097/hutan_di_indonesia-wJqd_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/470/3189867/hutan_di_indonesia-JMWn_large.jpg
10 Negara Dengan Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Posisi Berapa? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042201/ganggu-ekonomi-ri-diminta-tiru-negara-tetangga-atasi-kebakaran-hutan-sZkmofd050.jpg
Ganggu Ekonomi, RI Diminta Tiru Negara Tetangga Atasi Kebakaran Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/320/3018614/siapa-pemilik-pt-indo-asiana-lestari-yang-viral-karena-bakal-babat-36-ribu-hektare-hutan-adat-papua-ISkQpqR1nB.jpg
Siapa Pemilik PT Indo Asiana Lestari yang Viral karena Bakal Babat 36 Ribu Hektare Hutan Adat Papua?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/320/2958245/mahfud-singgung-deforestasi-12-5-ha-lebih-luas-dari-korsel-rGJAOHvnRi.jpg
Mahfud Singgung Deforestasi 12,5 Ha, Lebih Luas dari Korsel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement