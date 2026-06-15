Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Harga Pertamax Bikin Semua Serba Mahal 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |07:15 WIB
7 Fakta Harga Pertamax Bikin Semua Serba Mahal 
BBM Pertamax (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berpotensi menambah tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pengusaha warung tegal (warteg). 

Selain memicu kenaikan biaya operasional, kenaikan tersebut dikhawatirkan berdampak pada harga bahan baku dan daya beli masyarakat yang menjadi pelanggan utama warteg.

Berikut fakta-fakta harga Pertamax bikin semua serba mahal yang dirangkum Okezone, Senin (15/6/2026). 

1. Timbulkan Efek Domino

Ketua Komunitas dan Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni mengatakan, meski harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, kenaikan harga Pertamax tetap berpotensi menimbulkan efek domino terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pelaku usaha yang menggunakan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari akan menghadapi peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang dan jasa di berbagai sektor.

"Cepar atau lambat, tambahan biaya ini akan digeser ke harga jual komoditas pangan. Pelaku warteg diprediksi akan segera menghadapi kenaikan harga bahan baku secara merayap di tingkat pasar tradisional tempat mereka berbelanja harian," kata Mukroni saat dihubungi.

2. Pelaku Warteg Hadapi Kenaikan

Ia menilai pelaku warteg berpotensi menghadapi kenaikan harga berbagai bahan pokok, seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan sayuran yang dibeli setiap hari di pasar tradisional. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BBM Pertamax BBM BBM Pertamina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224427//harga_bbm-vMlN_large.jpg
Soroti Masyarakat Beralih ke Pertalite Usai Harga Pertamax Naik, DPR Bakal Panggil Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224354//bbm-EKaz_large.jpg
Pertamina Pastikan Stok Pertalite Tersedia, Distribusi ke SPBU Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224325//harga_bbm-BNK3_large.jpg
Kenaikan Harga Pertamax Ancam Daya Beli Kelas Menengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224269//seskab-O3IJ_large.jpg
Pertamax Naik, Seskab Teddy: BBM Non-subsidi Harus Ikuti Harga Minyak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223995//harga_bbm-dzp2_large.jpg
5 Fakta Kenaikan BBM, Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/340/3224228//ojol-fBeq_large.jpg
Driver Ojol Apresiasi Program BBM Gratis Perindo Sultra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement