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Kabel Fiber Optik Bawah Laut SKKL Rising 8 Mulai Beroperasi 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:57 WIB
Kabel Fiber Optik Bawah Laut SKKL Rising 8 Mulai Beroperasi 
Kabel Fiber Laut (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Ketrosden Triasmitra, Tbk (KETR) dan PT Ekamas Mora Republik, Tbk (MORA) telah berhasil membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 pada bulan Mei 2026 lalu dan dilakukan pengoperasian SKKL pada hari ini. 

Segmen yang sudah tergelar adalah segmen pertama Jakarta - Batam, sedangkan segmen Batam - Singapura akan menjadi proyek berikutnya. Sistem ini telah melewati fase testing dan commissioning serta siap melayani kebutuhan konektivitas Digital Indonesia.

Rising 8 merupakan sistem kabel laut sepanjang 1.128,5 kilometer yang menghubungkan Jakarta (Tanjung Pakis) – Batam (Tanjung Bemban) hingga ekstensi ke Singapura. 

SKKL ini menggunakan teknologi repeatered system dan telah tersedia untuk operator telekomunikasi serta enterprise yang membutuhkan jalur konektivitas berkualitas tinggi.

Beroperasinya Rising 8 menambah pilihan jalur konektivitas di koridor Indonesia-Singapura, salah satu rute digital tersibuk di Asia Tenggara. 

Ketersediaan jalur alternatif ini penting untuk redundansi jaringan dan kontinuitas pelayanan, terutama bagi operator dan perusahaan yang menjalankan aplikasi kritis untuk operasional.

"Kami yakin Rising 8 akan jadi pilihan yang solid bagi pelanggan yang membutuhkan koneksi andal baik di dalam maupun ke luar negeri. Ini merupakan hasil kerja sama tim selama beberapa tahun terakhir, yang di mulai dari perencanaan, penggelaran, hingga testing dan commissioning,” ujar Direktur Utama dan CEO Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi Patria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

“Dan pada proyek Rising 8 inilah untuk pertama kalinya kami melakukan penggelaran SKKL secara mandiri dari sejak perizinan, penggunaan kapal, sampai tenaga ahlinya. Sehingga kami sangat percaya diri untuk menggarap proyek-proyek penggelaran SKKL berikutnya,” tambahnya. 

 

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