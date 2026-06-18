Kapan Insentif Guru Madrasah Non-ASN Mulai Cair Juni 2026? Ini Jadwal dan Besarannya

JAKARTA - Kapan insentif Guru Madrasah non-ASN mulai cair Juni 2026? Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyatakan insentif bagi guru madrasah non-ASN akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta.

"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. InsyaAllah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," ucap Nasaruddin.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," tuturnya.

Berikut adalah rincian informasi penting terkait pencairan dana tersebut:

Jumlah Insentif: Setiap guru akan menerima dana sebesar Rp1.500.000.