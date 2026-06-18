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Pencarian Rumah Kini Didominasi Gen Z dan Milenial

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |20:22 WIB
Pencarian Rumah Kini Didominasi Gen Z dan Milenial
Pencarian Rumah Kini Didominasi Gen Z dan Milenial (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Industri properti melakukan penyesuaian bisnisnya setelah gen Z dan milenial kini menjadi kelompok yang paling aktif mencari sekaligus membeli rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perubahan perilaku konsumen mendorong transformasi industri properti dan pembiayaan perumahan. Jika sebelumnya proses pembelian rumah dimulai dengan mengunjungi marketing gallery, kini mayoritas pencari hunian memulai perjalanan mereka melalui smartphone.

“Data menunjukkan bahwa 63,5% pencarian hunian berasal dari kelompok Gen Z dan Milenial usia 18–44 tahun. Mereka kini menjadi motor utama permintaan properti di Indonesia, dengan total populasi mencapai 140,3 juta jiwa atau hampir 49,3% dari total penduduk Indonesia,” ujar Nixon, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nixon, tren tersebut juga tercermin dari profil debitur BTN saat ini. Sebanyak 95,3% debitur KPR BTN berasal dari kalangan Gen Z dan Milenial, menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap kepemilikan rumah meski dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi.

“Kami ingin memastikan bahwa proses memiliki rumah menjadi semakin mudah, cepat, dan nyaman. Faktanya, saat ini debitur KPR BTN telah didominasi oleh Gen Z dan Milenial dengan porsi mencapai 95,3%. Ini menjadi bukti kuat bahwa masa depan industri pembiayaan perumahan adalah masa depan yang digital,” kata Nixon.

 

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