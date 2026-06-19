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RUPS PLN Rombak Jajaran Direksi, Berikut Susunan Terbarunya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |07:16 WIB
RUPS PLN Rombak Jajaran Direksi, Berikut Susunan Terbarunya
PT PLN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Dalam agenda tersebut, RUPS menetapkan perubahan susunan jajaran Direksi perseroan.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan serta keberlanjutan transformasi PLN dalam menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi.

Segenap insan PLN menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi yang telah mengakhiri masa tugasnya atas dedikasi, kontribusi, serta pengabdian yang diberikan dalam mendorong transformasi perusahaan, memperkuat kinerja korporasi, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan mendukung agenda transisi energi nasional.

PLN juga mengucapkan selamat kepada seluruh Direksi yang mendapatkan amanah baru. Perseroan meyakini bahwa pengalaman, kompetensi, dan kepemimpinan yang dimiliki akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menjalankan mandat penyediaan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

RUPS PLN menambah nomenklatur Wakil Direktur Utama (Wadirut) dan menetapkan susunan lengkap Direksi PLN saat ini sebagai berikut:

 

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Topik Artikel :
Direksi PLN PT PLN Persero PLN
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