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HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Daftar PLTU yang Terdampak Krisis Pasokan Batu Bara di Pulau Jawa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |21:18 WIB
Ini Daftar PLTU yang Terdampak Krisis Pasokan Batu Bara di Pulau Jawa
Batu Bara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT PLN (Persero) mengakui bahwa sejumlah PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berlokasi di Jawa sempat mengalami pasokan batubara, yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir pada Jumat (19/6/2026).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sejumlah pembangkit yang mengalami masalah pasokan antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Suralaya 1 hingga 8, Jawa 7, Jawa 9 dan 10, serta Indramayu di wilayah Jawa bagian barat. Sementara di Jawa bagian timur pasokan telah disalurkan ke PLTU Paiton 1 dan 2, Paiton 9, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-awar.

Namun demikian, Darmawan memastikan saat ini PLTU tersebut telah mendapatkan pasokan batubara dan kembali berangsur melakukan pemulihan untuk memasok listrik kepada masyarakat. 

"Saat ini proses penyaluran medium rank coal atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer," ujarnya dalam konferensi pers dikutip Sabtu (20/6/2026).

Ia mnyebut, Kementerian Energi DAN Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Dalam proses ini, kami berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat," katanya. 

 

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