Mulai Besok, Tarif MRT Jakarta Cuma Rp1

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) bakal memberlakukan tarif spesial Rp1 untuk para pengguna layanan pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Penerapan kebijakan ini merujuk pada regulasi resmi berupa Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan Angkutan Umum Gratis dan/atau Tarif Rp1 dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

Tarif super murah sebesar Rp1 ini dapat dinikmati untuk seluruh rute perjalanan MRT Jakarta pada tanggal-tanggal tersebut dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta.

Senada dengan kebijakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengemukakan bahwa pemberian tarif khusus ini merupakan wujud syukur peringatan hari jadi kota sekaligus bentuk penghargaan bagi warga, serta sebagai ikhtiar untuk menstimulasi minat masyarakat bermigrasi ke transportasi massal.

Merespons kebijakan tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menilai bahwa perayaan hari lahir Jakarta ini menjadi momentum yang sangat strategis guna mengikis ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperkokoh kultur bertransportasi umum di ibu kota.

"MRT Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan tarif khusus Rp1 bagi masyarakat dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mengajak lebih banyak warga untuk merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keandalan transportasi publik sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari," ujarnya, Minggu (21/6/2026).