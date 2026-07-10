Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terowongan MRT Jakarta Fase 2A Arah Utara Resmi Tersambung

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |08:32 WIB
Terowongan MRT Jakarta Fase 2A Arah Utara Resmi Tersambung
MRT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelesaikan pembangunan terowongan arah utara yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Kota. 

Progres ini ditandai dengan momen breakthrough, di mana mesin bor terowongan 1 sukses menembus sisi selatan Stasiun Mangga Besar.

Dengan pencapaian tersebut, terowongan sepanjang 5,8 kilometer kini telah resmi tersambung, menyatukan jalur fase 1 dan fase 2A pada lintas utara-selatan MRT Jakarta. 

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda), Weni Maulina, menyatakan bahwa penyelesaian penggalian ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan Fase 2A yang berjalan sesuai jadwal.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Fase 2A MRT Jakarta. Proses penggalian terowongan jalur arah utara dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi langkah penting menuju penyelesaian tahapan konstruksi berikutnya sehingga proyek dapat terus berjalan sesuai jadwal," ujar Weni dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (10/7/2026).

Dalam konstruksi ini, PT MRT Jakarta menggunakan tiga mesin bor terowongan yang dibagi berdasarkan paket kontrak CP201 (Bundaran HI Bank Jakarta–Harmoni), CP202 (Harmoni–Mangga Besar), dan CP203 (Mangga Besar–Kota). 

Lokasi breakthrough di sisi selatan Stasiun Mangga Besar mencatatkan kedalaman hingga 28 meter di bawah permukaan tanah, sekaligus menjadikannya terowongan kereta bawah tanah terdalambdi Indonesia, sejajar dengan terowongan di Stasiun Sawah Besar.

Khusus untuk mesin bor terowongan 1 pada paket CP202, pengerjaan meliputi pembangunan terowongan antara Stasiun Harmoni hingga Sawah Besar sepanjang 395 meter, serta terowongan penghubung Sawah Besar menuju Mangga Besar sepanjang 800 meter yang melintasi kanal di antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Terowongan MRT Jakarta MRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218004/wapres_gibran-aXk2_large.png
Wapres Gibran Tinjau Proyek MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/470/3207057/mrt_jakarta-C094_large.jpg
Rencana Integrasi MRT Koridor Timur-Barat di Kawasan Serpong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200624/mrt_jakarta-B4G6_large.jpg
MRT Jakarta Tembus Bekasi Mulai Dibangun Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement