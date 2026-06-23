Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Es hingga Frozen Food, Ini UMKM Paling Terdampak Pemadaman Listrik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |10:02 WIB
Pedagang Es hingga Frozen Food, Ini UMKM Paling Terdampak Pemadaman Listrik
Rentetan insiden pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan perhatian serius terhadap rentetan insiden pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Gangguan pasokan energi telah memukul produktivitas operasional dan mengacaukan ritme aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di level akar rumput.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa efek domino dari ketidakstabilan pasokan daya tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi sektor usaha formal, melainkan juga merembet ke kehidupan sehari-hari masyarakat yang pemenuhan ekonominya bergantung pada ketersediaan listrik.

Ia menegaskan, pemadaman yang terjadi secara berulang ini menjadi sinyal merah adanya potensi risiko sistemik dalam sistem kelistrikan nasional. Pemerintah mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap manajemen rantai pasok komoditas energi serta keandalan operasional di internal PT PLN (Persero).

“Dampaknya pertama ke masyarakat, yang kedua ke UMKM. Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik), ya esnya cair. Enggak bisa jualan mereka. Terus (pedagang) frozen food dan segala macam. Ini saja yang sebetulnya, dampak sosialnya ke mana-mana,” jelas Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Maman mencontohkan, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan harian pada sektor makanan dan minuman berbasis mesin pendingin menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

Padamnya aliran listrik secara mendadak otomatis memicu kerusakan bahan baku dan menimbulkan kerugian finansial secara langsung.

Menurut dia, apabila tidak ada tindakan korektif dalam tata kelola energi nasional, ancaman gangguan serupa akan terus membayangi dan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3225991//menteri_maman-t8OP_large.jpg
Menteri Maman Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Omzet UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225952//ojk-F1o0_large.jpeg
OJK Ungkap UU P2SK Perluas Aturan Hapus Tagih UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225811//pemadaman-Nzov_large.png
Info Pemadaman Listrik PLN, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225827//pembangkit_listrik-kEbJ_large.jpg
Pembangkit Besar Dipulihkan, Dirut PLN: Pemadaman Listrik Bergilir Diminimalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225824//pltu-d6o8_large.jpg
PLN: Sistem Kelistrikan di Jawa Berangsur Membaik Usai Pemadaman Listrik Bergilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225806//bahlil-9i8S_large.jpg
Bahlil Akui Pemadaman Listrik Bikin Rakyat Mengeluh, Ini Arahan ke PLN!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement