Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Minat Kredit Perumahan Meningkat, Pagu KPP Ditambah Jadi Rp50 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |08:05 WIB
Minat Kredit Perumahan Meningkat, Pagu KPP Ditambah Jadi Rp50 Triliun
Pemerintah meningkatkan alokasi pagu Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2026 menjadi sebesar Rp50 triliun dari rencana awal Rp36 triliun. (Foto :Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah meningkatkan alokasi pagu Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2026 menjadi sebesar Rp50 triliun dari rencana awal Rp36 triliun. Kebijakan penambahan plafon ini diambil sebagai respons atas tingginya minat masyarakat sekaligus untuk memperluas jangkauan program stimulus hunian tersebut bagi para pelaku usaha di sektor properti.

Adapun penyaluran pembiayaan KPP per 20 Juni 2026 telah menembus angka Rp19,24 triliun, atau setara dengan sekitar 54 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp36 triliun.

Dari total 91.045 debitur yang menikmati manfaat program ini, tercatat sebanyak 2.271 nasabah berasal dari kategori penyedia dan 88.774 nasabah berada pada kategori pembeli.

“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54 persen atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (23/6/2026).

Maruarar lantas menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam merealisasikan KPP secara berkelanjutan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/470/3225745//rumah-iZut_large.jpg
10.000 Rumah di Jakarta Dibedah Mulai Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/470/3225285//rumah-wir4_large.jpg
Pencarian Rumah Kini Didominasi Gen Z dan Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/470/3224960//ara-zS6i_large.png
Maruarar Sirait Minta Anggaran Rp106 Triliun, Rp57,2 Triliun untuk Bedah Rumah 2 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/470/3221525//rumah-JrvU_large.jpg
Bantuan Perbaikan Rumah Rp20 Juta Cair untuk 8.973 Unit di Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220799//ara_dirut_bri-UZWr_large.jpg
BRI Kuasai 54% Pasar Rumah Subsidi, Pembiayaan Tembus Rp9,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/470/3220717//kpr-rTEw_large.jpg
Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement