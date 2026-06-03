Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tekan Emisi Rumah Tangga, Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah Diperluas

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |20:18 WIB
Tekan Emisi Rumah Tangga, Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah Diperluas
Subsidi KPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat program pembayaran angsuran KPR menggunakan sampah telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1.261 kilogram sampah dari 21 klaster perumahan hingga Maret 2026. Untuk menekan emisi rumah tangga, perseroan akan memperluas program tersebut ke delapan provinsi dan 15 kota di Indonesia.

Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, mengatakan program ini juga memperkuat kedekatan BTN dengan masyarakat melalui layanan yang hadir dalam aktivitas sehari-hari.

“BTN ingin hadir tidak hanya saat masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung kebiasaan baru yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutur Hermita.

1. Ajak Bank Sampah

BTN memperkuat komitmen pengurangan emisi berbasis rumah tangga melalui kolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri Kudus. Inisiatif ini merupakan pengembangan Program Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu yang mendorong sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, mengatakan sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, BTN memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat yang dimulai dari rumah.

“BTN percaya pengurangan emisi bisa dimulai dari rumah. Melalui kolaborasi dengan komunitas bank sampah lokal, kami ingin masyarakat merasakan bahwa menyetor sampah di BTN bisa lebih cuan sekaligus ikut menjaga lingkungan,” ujar Setiyo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPR FLPP KPR BTN KPR Subsidi btn KPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/470/3220570/rumah-iFke_large.jpg
Developer Nakal Manipulasi Data KPR, Rugikan Ekosistem Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/470/3219794/kpr-G1JF_large.jpg
Penyaluran Kredit Program Perumahan BTN Hampir Rp3 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/470/3218190/kpr-950R_large.jpg
Syarat dan Cara Pengajuan KPR BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/470/3212683/rumah_subsidi-gOac_large.jpg
6 Fakta Warga Punya Utang di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR hingga Aturan Baru SLIK OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212178/rumah-sNaV_large.jpg
Punya Utang Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi, Ini Aturan Baru SLIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212166/ojk-hVAF_large.jpg
Aturan Terbaru SLIK OJK Hanya di Atas Rp1 Juta, Permudah Akses KPR Subsidi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement