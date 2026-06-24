RI Stop Impor Beras, Jagung dan Gula

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan Indonesia berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula. Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri.

“Gak impor pangan lagi, gak impor beras lagi, gak impor jagung lagi, gak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan memperbaiki apa yang memang harus kita perbaiki,” kata Wamentan, Rabu (24/6/2026).

Namun demikian, pemerintah akan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan. Ia menyebut pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Misalnya kita bagaimana membangun pertanian yang baik, seperti pertanian di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan, dan seterusnya,” ujarnya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa. Wamentan Sudaryono memastikan pemerintah terus mempercepat revitalisasi irigasi secara bertahap hingga 2029.