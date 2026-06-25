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SPayLater SatSet No Ribet, Hadir Perdana di Jakarta Fair 2026 untuk Layani Pengunjung

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |19:00 WIB
SPayLater SatSet No Ribet, Hadir Perdana di Jakarta Fair 2026 untuk Layani Pengunjung
Untuk pertama kalinya, SPayLater turut meramaikan acara Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA – Untuk pertama kalinya, SPayLater, layanan dari PT Commerce Finance, yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut meramaikan acara Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

Jakarta Fair merupakan salah satu pameran dan festival terbesar di Jakarta yang menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja, berburu promo, menikmati hiburan, hingga menemukan berbagai produk terbaru dari berbagai kategori yang akan diselenggarakan di Jakarta International Expo pada 11 Juni 2026 sampai 12 Juli 2026.

Partisipasi perdana SPayLater di Jakarta Fair Kemayoran 2026 menjadi bagian dari komitmen Perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi pembiayaan digital yang relevan, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui berbagai promo menarik, aktivitas interaktif, dan kolaborasi bersama berbagai merchant ternama, SPayLater ingin memberikan pengalaman berbelanja yang lebih fleksibel dan menguntungkan bagi jutaan pengunjung yang datang ke Jakarta Fair Kemayoran tahun ini.

Promo Eksklusif SPayLater, Triple 0% (Cicilan 0%, Biaya Admin 0%, DP 0%), Diskon hingga Rp2,25 juta dan Bebas Biaya Cicilan hingga 2 Bulan

(Foto: dok Ist)
(Foto: dok Ist)

Selama penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026, pengunjung dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif dengan bertransaksi menggunakan SPayLater, mulai dari:

- Promo Triple 0% untuk beberapa merchant pilihan, yang menawarkan cicilan 0%, biaya admin 0%, dan juga DP 0%.

- Program Pelunasan Full Cicilan SPayLater, di mana pelanggan terpilih berkesempatan memperoleh pembebasan tagihan atas transaksi yang dilakukan selama periode program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

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