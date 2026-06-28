ESDM Pastikan B50 Tak Pengaruhi Harga Solar Mulai 1 Juli 2026

Implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026 tidak akan memengaruhi harga jual solar. (Foto: Okezone.com/Kementan)

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kebijakan implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026 tidak akan memengaruhi harga jual solar kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menjelaskan bahwa formula penetapan harga B50 tetap mengikuti mekanisme yang selama ini digunakan pada B40. Dengan demikian, peningkatan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dari 40 persen menjadi 50 persen tidak berdampak pada harga di tingkat konsumen.

“Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasa saja, nggak ada hal khusus. (Harganya) ya sama (dengan B40). Kan hitungannya diesel, seperti harga solar. Sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FAME menjadi 50 persen, sementara skema penetapan harga tetap tidak berubah.

Adapun peluncuran BBM jenis B50 tersebut direncanakan mulai 1 Juli 2026. Namun, implementasinya akan disertai masa transisi selama tiga bulan untuk menghabiskan sisa stok B40 yang masih beredar di lapangan.