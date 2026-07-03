Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang Defisit, BI Sebut Migas Jadi Biang Kerok

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |20:00 WIB
Neraca Dagang Defisit, BI Sebut Migas Jadi Biang Kerok
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 utamanya disebabkan oleh meningkatnya defisit pada sektor minyak dan gas (migas). 

Meski demikian, kinerja ekspor nonmigas yang masih mencatatkan surplus dinilai menjadi penopang utama perdagangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjabarkan bahwa neraca perdagangan nasional pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Catatan ini menghentikan tren surplus yang sebelumnya berhasil dipertahankan selama 72 bulan berturut-turut.

Denny memaparkan bahwa penurunan kinerja perdagangan pada bulan tersebut dipicu oleh melebarnya defisit perdagangan di sektor migas, sedangkan transaksi nonmigas tetap menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan surplus.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya defisit neraca perdagangan migas di tengah neraca perdagangan nonmigas yang tetap mencatat surplus,” ujar Denny dalam keterangan resminya, yang dikutip Jumat (3/7/2026).

BI mengidentifikasi adanya lonjakan defisit perdagangan migas hingga menyentuh angka 3,76 huta miliar dolar AS pada Mei 2026. Ketimpangan ini terjadi akibat penurunan nilai ekspor migas yang jauh lebih signifikan ketimbang penurunan pada sektor impor migas.

Kendati demikian, sektor perdagangan nonmigas dinilai masih memperlihatkan ketahanan yang cukup kuat. Tercatat pada Mei 2026, surplus neraca perdagangan nonmigas mampu menembus 2,15 miliar dolar AS, yang didorong oleh tingginya realisasi ekspor nonmigas senilai 22,44 mliar dolar AS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Neraca Dagang BI Bank Indonesia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225926/bank_indonesia-qkCZ_large.jpg
Revisi UU P2SK Terbit, BI Didorong Pacu Sektor Riil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225647/bank_indonesia-hy96_large.jpg
7 Fakta BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225266/dolar_as-dWfw_large.jpg
BI Batasi Pembelian Dolar AS Jadi USD10.000 per Orang, Berlaku 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225188/bank_indonesia-qezf_large.jpg
BI Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225102/bank_indonesia-Lqkf_large.jpg
BI Diprediksi Bakal Tahan BI Rate di Level 5,50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224096/bank_indonesia-qXlD_large.jpg
5 Fakta BI Tiba-Tiba Naikkan Suku Bunga Jadi 5,5 Persen demi Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement