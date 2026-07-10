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TASPEN Berikan Manfaat JKK dan JKM Rp1,08 Miliar untuk Dua Keluarga ASN di Kepulauan Riau

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:22 WIB
TASPEN Berikan Manfaat JKK dan JKM Rp1,08 Miliar untuk Dua Keluarga ASN di Kepulauan Riau
TASPEN berikan manfaat JKK dan JKM Rp1,08 miliar untuk dua keluarga ASN di Kepulauan Riau. (Foto: dok TASPEN)
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JAKARTA – PT TASPEN (Persero) menyalurkan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp1.081.806.097 kepada dua keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kepulauan Riau. Penyaluran manfaat ini merupakan bagian dari penyelenggaraan program perlindungan yang dikelola TASPEN untuk memastikan hak peserta dan keluarganya tetap terpenuhi ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia selama masa pengabdian.

Penyerahan manfaat kepada ahli waris dua almarhum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemy Franscis, bersama Branch Manager TASPEN Tanjungpinang Agnes Salidesi Ginting.

Penyerahan kepada ahli waris almarhum Nurijanah turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sementara, penyerahan kepada ahli waris almarhum Abdul Azis disaksikan oleh Wali Kota Batam.

Komisaris Utama PT TASPEN (Persero), Fary Djemy Franscis, menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi para ASN tidak hanya hadir saat ASN menjalankan tugas, tetapi juga ketika keluarga yang ditinggalkan membutuhkan kepastian dari hak-hak yang menjadi bagian dari jaminan perlindungan tersebut.

"TASPEN berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta, baik ASN maupun PPPK, termasuk pemenuhan hak atas program pensiun, JKK, Jaminan Kematian (JKM), serta Tabungan Hari Tua (THT)," kata Fary.

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Topik Artikel :
Okezone Stories ASN JKM JKK Taspen
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